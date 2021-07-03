Kervan Gıda ve Akkök Holding’den yatırım atağı

TÜRK şirketleri yatırım atağına geçti. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Kervan Gıda
ve Akkök Holding'den arka arkaya yatırım haberler
i geldi. Bu kapsamda Kervan Gıda, KAP'a yaptığı açıklamada, Polonya
'nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchow ve iştiraki PWC Odra'nın hisselerini satın aldığını duyurdu. Kervan International AB
aracılığıyla gerçekleştirilen satın almada şirket, toplam 17 milyon 58 bin 93.63 euro ödeme yaptığını açıkladı. Akkök Holding de global şirketlere üretim yapan Epsilon Kompozit'in yüzde 51'lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumu'na başvurdu. Epsilon'un hizmet verdiği ağır sanayi sektörlerinin Türkiye için stratejik derecede öneme sahip olduğunu belirten Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Yüksek katma değere sahip kompozit ihracatı, ülkemizin ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacak" dedi.