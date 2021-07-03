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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Simpple ile seçmeme özgürlüğü sunuyor

Simpple ile seçmeme özgürlüğü sunuyor
VODAFONE, salgınla birlikte kazanılan dijital alışkanlıkların kalıcı olacağını öngörerek, "Vodafone Simple" adı altında yeni bir ürün geliştirdi. Türkiye'de bir ilk olan bu üründe, taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Kullanıcılar, dijital üyelik anlayışıyla "seçmeme özgürlüğü" yaşıyor. Vodafone Simple, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve sanatçı Aras Bulut İynemli'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda konuşan Aksoy, 2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak istediklerini söyledi.
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Simpple ile seçmeme özgürlüğü sunuyor
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