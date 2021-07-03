Turizmde dijitalleşme hamlesi

GOOGLE ve Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED), pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi. Google ve TÜROFED tarafından imzalanan işbirliği protokolü, binlerce turizm işletmesi ve çalışanlarına dijital dönüşüm için gerekli beceri ve içgörüleri kazandırırken, sektörün yenilikçi ürün ve hizmetlerle desteklenmesini hedefliyor. Protokolün imza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin dijital altyapısının önemli olduğuna işaret ederek, "Dijital platformlar uçak bileti almak yahut otel rezervasyonu yapmanın çok ötesine geçmiştir. Ülke yahut kurum olarak bunu gerçekleştiremeyenler rakiplerinin gerisinde kalmaya mahkumdur" dedi. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu salgın nedeniyle turizm ve seyahat sektörünün zor günler yaşadığını belirterek, "Artık için bulunduğumuz 'yeni normal' koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor" diye konuştu. Dijitalleşmenin turizmde de önemli olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır
ise, şunları söyledi: "Bu işbirliği ile dijital dünyanın sunduğu araçlardan daha iyi faydalanarak işletmelerimiz ve çalışanlarımızı dijital becerilerle donatacağız."
HAVALİMANI GİRİŞLERİ ARTTI
TOPLANTININ ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'ye gelen turistler için Avrupa Birliği
'ndeki şartların arandığını belirtti. İstanbul Havalimanı'na girişlerde yüzde 60, Edirne
ve Muğla
Dalaman'da yüzde 100'e varan artış olduğunu belirten Ersoy, Antalya Havalimanı girişlerinde 14 gün öncesine göre yüzde 120'ye varan artışlar olduğunu dile getirdi.