Canlı altın fiyatları yeni işlem gününe hareketli başladı! Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken, uzman yorumları ve "altın düşer mi, yükselir mi" sorularının yanıtı araştırılıyor. Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam altın, Ata altın, yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları, altın alış satış işlemleri öncesi merak konusu oluyor. Peki, 5 Temmuz canlı altın fiyatları nasıl seyrediyor ve bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Temmuz ayında yeni haftanın ilk işlem gününe ait altın fiyatı ve dönemlere göre altın grafikleri…