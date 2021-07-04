Polis maaşı ne kadar oldu, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Her sene olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı öncesi milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "Polis maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Polis maaşı ne kadar oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zammın yarın yani 5 Temmuz tarihinde belli olacağı bekleniyor. Öte yandan uzmanlar konuyla ilgili tahminlerini de duyurdu. Buna göre; Temmuz zammı ile yeni Polis maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…
YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Bu kapsamda yeni maaşlar açıklanan rakamlara göre belirlenecek.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.