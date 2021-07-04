Son dakika | Dünya küçüldü Türkiye büyüdü: Satın almada 13. sıradayız

TÜRKİYE 720 MİLYAR DOLAR İLE 2,3 TRİLYONLUK ÜRÜN VE HİZMETE ULAŞIYOR

SGP kuru ile hesaplandığında, bir dolar ile ABD'de satın alınabilen ürün veya hizmetin aynısı veya eşdeğerinin Türkiye'de 2020 senesi için 2,13 TL'ye satın alınabildiğini belirten Akıllıoğlu "Dolayısıyla, satınalma gücü ile ilgili her sene EUROSTAT ve TÜİK tarafından açıklanan parite rakamının Avrupa ülkeleri parite ortalamasından düşük olması millî gelir hesabı açısından Türkiye için bir dezavantaj değil, aksine daha az para ödeyerek eşdeğer ürüne sahip olabildiğini göstermektedir. Nitekim, Dünya Bankası 'nominal GSYH' 2020 ülkeler raporunda 720 milyar dolar nominal GSYH'ye sahip olan Türkiye, bu 720 milyar dolar nominal GSYH'si ile, ABD fiyatlarıyla 2,371 trilyon dolar değerinde olan ürün ve hizmete ulaşabilmektedir" diye konuştu.