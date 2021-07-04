Milyonlarca emekli ve memurun gözü emekli maaşı zammı ile memur maaşı zammı oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi için yapacağı açıklamanın ardından memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu sorusu cevabını bulacak. Önemli karar öncesi konuyla ilgili son dakika gelişmesi yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 TL’ye varan bir artışın yaşanması bekleniyor. İşte, 2021 Temmuz ayı memur maaşı zammı ve en düşük, en yüksek yeni emekli maaşları zam oranları öncesi son dakika gelişmeleri…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Temmuz'da açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları için milyonlarca emekli ve memurda heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın gelecek olan resmi açıklamanın ardından memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu sorusu cevabını bulacak. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 441,44 TL artış yaşanması bekleniyor. Öte yandan emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammının yanı sıra evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşında da artış yaşanacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLUYOR

Milyonlarca kişinin gözü kulağı 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlar öncesi emeklilerin gelirlerinde yaşanacak tahmini artış da belli oldu.