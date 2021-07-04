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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşları zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 4.7.2021 19:30

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşları zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü emekli maaşı zammı ile memur maaşı zammı oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi için yapacağı açıklamanın ardından memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu sorusu cevabını bulacak. Önemli karar öncesi konuyla ilgili son dakika gelişmesi yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 TL’ye varan bir artışın yaşanması bekleniyor. İşte, 2021 Temmuz ayı memur maaşı zammı ve en düşük, en yüksek yeni emekli maaşları zam oranları öncesi son dakika gelişmeleri…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Temmuz'da açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları için milyonlarca emekli ve memurda heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın gelecek olan resmi açıklamanın ardından memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu sorusu cevabını bulacak. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 441,44 TL artış yaşanması bekleniyor. Öte yandan emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammının yanı sıra evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşında da artış yaşanacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLUYOR

Milyonlarca kişinin gözü kulağı 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlar öncesi emeklilerin gelirlerinde yaşanacak tahmini artış da belli oldu.

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

5 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ KESİME NE ARTIŞI GELECEK?

  • 13 milyon emeklinin maaşı artacak
  • 3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
  • Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
  • Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak
  • Yaşlılık aylığı artacak
  • Evde bakım maaşı yenilenecek
  • Engelli maaşı artırılacak
Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

Haziran enflasyon sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor.

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

İŞTE OLASI TEMMUZ MAAŞLARI

TABAN AYLIKLAR

Mevcut: % 6.39 - % 7.67
Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

SOSYAL ÖDEMELER

Mevcut: % 6.39 - % 7.66
65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL
Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL
Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

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Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşları zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak?
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