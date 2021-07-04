Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." ifadeleri yer aldı.



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