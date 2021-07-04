TEİAŞ özelleştiriliyor

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Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararına göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınması ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasının hazırlık işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı
ile ÖİB tarafından yürütülecek. Karar, özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasını içeriyor.