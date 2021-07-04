Temmuz ayında her sene olduğu gibi memur ve emekli maaşlarına zam yapılırken öte yandan evde bakım maaşı adı verilen bu nakdi destek de zamdan faydalanacak. Bu kapsamda yarın açıklanacak enflasyon verileriyle beraber gözler "Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Öte yandan şu ana kadarki 5 aylık enflasyon verilerinin 6.39 olarak açıklandığı bilinirken 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Buna göre; Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2021 belli oldu mu? İşte Temmuz ayı itibarıyla yatacak ücretin detayları…