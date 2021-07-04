Temmuz ayında her sene olduğu gibi memur ve emekli maaşlarına zam yapılırken öte yandan evde bakım maaşı adı verilen bu nakdi destek de zamdan faydalanacak. Bu kapsamda yarın açıklanacak enflasyon verileriyle beraber gözler "Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Öte yandan şu ana kadarki 5 aylık enflasyon verilerinin 6.39 olarak açıklandığı bilinirken 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Buna göre; Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2021 belli oldu mu? İşte Temmuz ayı itibarıyla yatacak ücretin detayları…
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.
Şu ana kadar yapılan hesaplamalar sonucunda 5 aylık enflasyon oranı 6.39 çıkıyor. Temmuz ayında açıklanacak olan yeni enflasyon verileri ile birlikte evde bakım maaşı zammı kesin olarak belli olacak. 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak olan enflasyon verileri sonrasında 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu kesin yanıt bulacak.