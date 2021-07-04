Turistlerin telefon hatları dolandırıcıların elinde

Türkiye
'ye
gelen turistlerin kullandığı
telefon hatları
dolandırıcıların yeni
suç aleti oldu. Turizm
büroları üzerinden
gerçekleşen sahtekarlık
zincirini savcılık
ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye
göre turizm büroları,
Türkiye'de kısa süreli
oturma izni almak
ya da uzun süreli
tatil yapmak isteyenlerin
cep telefonu
hattı almalarına aracılık
ediyor. Kendi pasaportları
üzerine alınan hatları
kullanan turistler,
Türkiye'den ayrılırken
hatları da tekrar turizm
ofislerine geri bırakıyor.
Bu hatlar kapatılmayarak
karanlık işler için belirli çetelere
temin ediliyor.
Ortaya çıkan delillere göre telefon
dolandırıcıları, bu hatlarla kendini
polis ve savcı olarak tanıtarak kişileri
tehdit ediyor. Tuzağa düşenlerin
hukuki yolları araması da zorlaşıyor.
SAVCILIK TESPİT ETTİ
Kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa başvuran bir işadamı da benzer bir durum ile karşılaştı. Savcılığın araştırmasına göre tehdit için kullanılan telefon numarasının Afgan asıllı bir kişiye ait olduğu ve bu kişinin 4 aydır Türkiye'de olmadığı anlaşıldı. İstanbul Adliyesi'nde yürütülen dava kapsamında tehdidi gerçekleştiren kişilerin bu yöntemi kullandığı belirlenirken bilgisayar IP'leri üzerinde de benzer uygulamaların görüldüğü tespit edildi. Uzmanlar çözüm olarak turizm ofislerinin bu konuda aracılık yapmasının engellenmesini ve tüm başvuruların bireysel olarak yapılmasını öneriyor.
EMNİYET UYARDI
Emniyet Genel Müdürlüğü
, kendisini hakim, savcı, polis, asker ve GSM abone merkezi yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcıların akıl almaz yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kendisini farklı meslek gruplarında çalışır gibi göstererek hırsızlık yapan dolandırıcılara dikkat çekti. Hakim, savcı, polis gibi unvanları kullanarak para isteyen dolandırıcılar, binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Emniyet yetkilileri, telefonla arayıp para isteyen bu dolandırıcılara karşı vatandaşın uyanık olmasını istedi. Uzun yıllardır dolandırıcılar, genellikle ikna edici bir ses tonu ya da telsiz sesi ile vatandaşları korkutuyor. Hırsızlar, farklı yöntemlerle telefonla aradıkları kişileri hile ve tehdit yolu ile dolandırıyor.