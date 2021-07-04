Yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerle beraber yapılacak olan memur zammına geri sayım sürerken 2021 yeni Vaiz İmam maaşları araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi 6.39 olarak açıklanırken haziran enflasyonunun belirlenmesiyle beraber merakla beklenen zam oranı belli olacak. Bu kapsamda İmam maaşı ne kadar, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Temmuz memur zammı ile Vaiz ve İmamların maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…
YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Bu kapsamda yeni maaşlar açıklanan rakamlara göre belirlenecek.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.