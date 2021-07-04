Yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerle beraber yapılacak olan memur zammına geri sayım sürerken 2021 yeni Vaiz İmam maaşları araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi 6.39 olarak açıklanırken haziran enflasyonunun belirlenmesiyle beraber merakla beklenen zam oranı belli olacak. Bu kapsamda İmam maaşı ne kadar, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Temmuz memur zammı ile Vaiz ve İmamların maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…