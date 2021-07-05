BOREL ABD ve Avrupa’ya açıldı

DÜNYANIN en zengin bor rezervlerine sahip Türkiye, bu değeri ekonomiye kazandırırken katma değerli ürünlere yurtdışından yoğun talep geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREL el dezenfektanının ABD
, Lüksemburg
ve Finlandiya'ya ihraç edildiğini belirterek, Bor Karbür Üretim Tesisi'nin bu yılın sonunda tamamlanarak 2022 ilk çeyreğinde üretime geçmesinin planladığını açıkladı. Bakan Dönmez, borun temizlik, hijyen, sağlık alanındaki dengenin kurulmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, Borel el dezenfektanı, BORTAM yüzey temizleyici ürünleriyle kişisel hijyen ve ortam temizliğinin sağlanmasında önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, BOREL el dezenfektanı solüsyonunun formülü uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonrası çevre ve insan sağlığı gibi hususlar dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti. Dönmez, "Tesisin bu yılın sonunda tamamlanarak 2022 yılı ilk çeyreğinde üretime geçmesi planlanıyor. Önümüzdeki dönemde bor karbür talebindeki artışa bağlı olarak ilave tesis planlaması yapılabilecek" dedi. Bakan Dönmez, el dezenfektanının ABD, Lüksemburg ve Finlandiya'ya ihraç edildiğini ifade ederken, Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep geldi. Bu talepler doğrultusunda Borel'in ihracatıyla ilgili çalışmalar yoğunlaştı. Öncelikle Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda da hedef ihracat pazarları olarak belirlendi.