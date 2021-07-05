Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, kaç para yatacak?

2021 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi kaç para yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi neticesinde emeklilerin zamlı maaşı belli oldu. Maaşların belli olmasının ardından gözler, kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, kaç para olacak sorularına çevrildi. Peki, emekli ikramiyeleri bu yıl ne kadar, zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.