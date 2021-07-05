Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, kaç para yatacak?

2021 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi kaç para yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi neticesinde emeklilerin zamlı maaşı belli oldu. Maaşların belli olmasının ardından gözler, kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, kaç para olacak sorularına çevrildi. Peki, emekli ikramiyeleri bu yıl ne kadar, zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.
Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.
Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.
KİME, NE KADAR ÖDENECEK?
Emekli: 1.100 TL
Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.