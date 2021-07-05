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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:07 Son Güncelleme: 5.7.2021 11:07

Hemşire maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 yeni hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?

Hemşire maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 yeni hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan enflasyon verileri göz önüne alınarak hemşire maaşları ve diğer memurların maaşlarında artış yaşandı. Haziran ayı enflasyonu açıklanırken yeni hemşire maaşı da belli oldu. Bu noktada, hemşire maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Memurlar, 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Peki, Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte, 2021 zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı sorularının yanıtları

Her sene olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "Yeni hemşire maaşı ne kadar zamlandı?, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Hemşire maaşı ne kadar oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, 5 Temmuz tarihi itbarı ile belli oldu. Peki, Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Hemşire (Lisans 5/1) - Mevcut Maaş: 5. 868 - Zam Tutarı: 319 | Toplam Zamlı Maaş: 6. 187

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Hemşire maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 yeni hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?
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