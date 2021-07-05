Her sene olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "Yeni hemşire maaşı ne kadar zamlandı?, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Hemşire maaşı ne kadar oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, 5 Temmuz tarihi itbarı ile belli oldu. Peki, Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…