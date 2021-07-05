İzmitli Bayon’un Avrupa yolculuğu başladı

Türkiye otomotiv sanayisi son yıllarda ciddi bir değişim geçiriyor. Türkiye'deki fabrikalarda sedan ve hatchback modellerin yanı sıra SUV araçlarında üretimi başladı. Ayrıca talebi giderek artan hibrit modeller Türkiye'de üretilip, dünyaya ihraç ediliyor. Toyota
ve Fiat'tan sonra Hyundai
de SUV modasına uydu. Hyundai Assan
, 50 milyon eurodan fazla yatırımla İzmit tesislerinde ürettiği i10 ve 120 modellerinin yanına Bayon'u da ekledi. Böylece yeni i10, i20 ve son olarak Bayon'la birlikte 170 milyon euronun üstündeki yatırım tamamlandı. Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi
, Bayon'un hem Hyundai Assan'a hem de Türkiye otomotiv sanayisi için bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi. Hyundai SUV ailesininin yeni üyesi Bayon, Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek. Şirketin 2019'da 2 milyar euronun üzerinde ihracat geliri, 2020'de pandemide üretim adetlerindeki düşüş nedeniyle 1.4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yıl sonuna kadar toplam 35 bin adet Bayon üretip, 28 bin 500 adedini ihraç edeceklerini söyledi. Bayon'un Avrupa'da olduğu kadar Türkiye'de ilgi görmesini beklediklerini ifade eden Berkel, "Sedan Türkiye'de çok popüler. Bayon'un sedan pazarından da müşteri çalacağını düşünüyoruz. Bir hafta içinde binden fazla araç sattık. Yıl sonu hedefimiz 6 bin 500 adet. Üretime B-SUV'a olan talebin artması göz önünde bulundurularak karar verildi" dedi.
HİBRİT SEÇENEĞİ VAR
Türkiye'de ve Avrupa'da B-SUV segmentinde her geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla geliştirilen Bayon, üç farklı motor ve donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Bayon'da 48V hafif hibrit teknolojisi de bulunuyor. 1.4 litrelik 100 bg motorun Türkiye'de en çok talep edilen seçenek olması bekleniyor.