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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.7.2021 00:12 Son Güncelleme: 6.7.2021 00:12

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde alış ve satış fiyatlarındaki ani hareketlilikle gündemdeki yerini alan altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Sarı metal üzerindeki ani artışlar bilindiği yerini uzun süreli durgunluğa bırakmıştı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere göre bugün gram fiyatı 499 TL'yi görürken öte yandan çeyrek ise 808 TL'den işlem görüyor. Özellikle yatırımcılar "5 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına gün içerisinde yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı Haziran ayıyla beraber 500 TL'nin altında seyrederken bugün fiyatın 499 TL'yi görmesi yatırımcıları harekete çevirdi. "5 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.257,00
  • Satış: 3.336,00

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Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.299,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,73
  • Satış: 498,80

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Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 808,00
  • Satış: 820,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.617,00
  • Satış: 1.641,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 450,12
  • Satış: 481,53

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.184,68
  • Satış: 3.246,28

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Son Dakika: Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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