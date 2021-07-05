Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde alış ve satış fiyatlarındaki ani hareketlilikle gündemdeki yerini alan altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Sarı metal üzerindeki ani artışlar bilindiği yerini uzun süreli durgunluğa bırakmıştı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere göre bugün gram fiyatı 499 TL'yi görürken öte yandan çeyrek ise 808 TL'den işlem görüyor. Özellikle yatırımcılar "5 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına gün içerisinde yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı Haziran ayıyla beraber 500 TL'nin altında seyrederken bugün fiyatın 499 TL'yi görmesi yatırımcıları harekete çevirdi. "5 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…