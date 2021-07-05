Milyonlarca emekli ve memurun 2021 temmuz zammı son dakika açıklandı: Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek. En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…
KİM, NE ALACAK?
- EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.
- MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.
- YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.
- ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.
- EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı
EMEKLİLER
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
Memur (En düşük) 3.993 4.330
SOSYAL ÖDEMELER
AYLIK Mevcut % 8.45
65 yaş aylığı 763,67 828,20
Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94
Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 609,61 661,12
- % 70 ve üstü 914,42 991,68
Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662
Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94