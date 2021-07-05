Milyonlarca emekli ve memurun 2021 temmuz zammı son dakika açıklandı: Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek. En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…