Her sene olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı öncesi milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "Polis maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Polis maaşı ne kadar oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zammın yarın yani 5 Temmuz tarihinde belli olacağı bekleniyor. Öte yandan uzmanlar konuyla ilgili tahminlerini de duyurdu. Buna göre; Temmuz zammı ile yeni Polis maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…