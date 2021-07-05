Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı bugün belli oluyor! 2021 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi: Emekli ve memur temmuz zammı bbugün belli oluyor. Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak.
Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.
Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI KAÇ OLACAK?
Saat 10'da açıklanacak oranın Merkez beklenti anketine göre yüzde 7.67 çıkması tahmin edilirken yapılan tahminlere göre bu oranın Yüzde 7.80-7.,90 gibi bir rakama da ulaşması bekleniyor. Aralıkta endeks 504,81 olarak çıkmıştı. Bu endeks Mayıs enflasyonunda 537,05 olmuş ve 5 aylık enflasyon da 6.39 olarak hesaplanmıştı
Bu ay enflasyonun yüzde 1-1.50 arasında olması yönünde tahminler bulunuyor. Bu durumda endeksin 542,42- 545,10 olması gerekir. Buda 6 aylık değişimin yüzde 7.45 ile 7,98 arasında olacağını gösteriyor. Ortalama beklentiye baktığımızda ise 7,67 civarında bir oran ortaya çıkıyor.
BUGÜN NE OLACAK?
*13 milyon emeklinin maaşı artacak
*3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
*Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
*Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak
*Yaşlılık aylığı artacak
*Evde bakım maaşı yenilenecek
*Engelli maaşı artırılacak
HANGİ ORANLAR BEKLENİYOR
5 aylık enflasyon Yüzde 6,39
6 aylık enflasyon (T) Yüzde 7.45-7.98 (ORTALAMA 7.67)
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Yüzde 7.67 (T)
Memur ve memur emeklisi Yüzde 3+4,67 (T)
Sosyal yardımlar Yüzde 7.67 (T)
Kıdem tazminatı tavanı Yüzde 7,67(T)
KİM, NE ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
TABLOLAR
TABAN AYLIKLAR
Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.67 (Tahmini)
Esnaf emeklisi 2.167 2.305,47 2.333,21
Çiftçi emeklisi 1.722 1.832,04 1.854,07
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.419,77 2.574,39 2.605,37
Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,34
Memur (En düşük) 3.993 4.248,15 4.299,26