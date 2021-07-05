Evde bakım maaşı parası, bugün açıklanan haziran enflasyon oranıyla beraber zamlandı. Yılın ilk yarısındaki oranların göz önüne alınarak belirlendiği zamla ilgili olarak ise özellikle ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç para oldu? Enflasyon oranı ile evde bakım maaşı zammı 2021 belli oldu mu?" soruları gündeme taşındı. İşte zamlanan ücrete ilişkin merak edilen tüm detaylar…