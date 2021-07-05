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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:07 Son Güncelleme: 5.7.2021 11:07

Yeni vaiz ve imam maaşı ne kadar? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar kaç TL oldu?

Yeni vaiz ve imam maaşı ne kadar? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar kaç TL oldu?

Temmuz ayında her sene olduğu gibi memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu kapsamda, bugün belirlenen enflasyon verileriyle beraber 2021 Vaiz ve İmam maaşları da zamlandı. Haziran ayı enflasyonu açıklanırken yeni polis memuru maaşları da belli oldu. Bu noktada, imam ve vaiz maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Memurlar, 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Peki, Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 vaiz ve imam maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

TÜİK tarafından açıklanan verilerle beraber yapılacak olan emekli ve memur zammı belli oldu. Böylece, 2021 yeni Vaiz ve İmam maaşları araştırma konusu haline geldi. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Bu kapsamda İmam maaşı ne kadar, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Temmuz memur zammı ile Vaiz ve İmamların maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Vaiz (1/4) - Mevcut Maaş: 6.285 - Zam Tutarı: 342 | Toplam Zamlı Maaş: 6.627

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Yeni vaiz ve imam maaşı ne kadar? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar kaç TL oldu?
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