Akbank mobil neden açılmıyor, çöktü mü? Akbank pos cihazları ve ATM’leri neden çalışmıyor, Akbank direkt mobil ne zaman düzelecek?

Akbank uygulaması, kredi kartı pos cihazları ve ATM'leri bugün sabah saatlerinden beri çalışmıyor. Akbank müşterileri sorunun kaynağını Akbank mobil neden açılmıyor, çöktü mü sorusuyla araştırıyor. Sistem hatası ya da siber saldırı ihtimalleri üzerinde durulurken Akbank sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama geldi. Akbank pos cihazları ve ATM'leri neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Bankanın mobil uygulamasına girenler "oturum kapandı" hatasıyla karşılaşırken internet sitesinde de "bu siteye ulaşılamıyor" hatası alındı. Ayrıca Akbank pos cihazlarıyla ödeme yapmak, ATM'lerden para çekmek ve ödeme yapmak isteyen kullanıcılar da çeşitli problemlerle karşılaştı. Bunun üzerine pek çok kişi Akbank çöktü mü diye araştırmaya koyuldu.

AKBANK ATM'LERİ VE KREDİ KARTI POS CİHAZLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bu sabah başlayan problem hala çözülemezken Akbank resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz."

AKBANK MOBİL, ATM VE POS CİHAZLARI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuyla ilgili banka bünyesindeki teknik ekipler incelemelerini sürdürürken mobil uygulama, internet sitesi, ATM ve pos cihazlarındaki arızanın gün içinde giderilmesi bekleniyor.