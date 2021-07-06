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Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:26 Son Güncelleme: 6.7.2021 11:35

Amerika'da Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret

Amerika'da Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Amerika ABD Saatlik Asgari Ücret

ABD elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan büyük bir ülkedir. Her dinden ve ırktan vatandaşı bünyesinde barındıran ülkedeki en önemli geçim kaynaklarından biri de asgari ücret olmaktadır. ABD'de çalışmak isteyen vatandaşlar Amerika'da asgari ücret ne kadar sorusuna yanıt ararken orada yaşamanın en önemli ve geçerli durumlarından bir tanesi olarak da kabul edilmektedir. Peki; Amerika 2021 güncel asgari ücret fiyatları ne kadar? Amerika'da asgari ücret ne kadar?

Toprak olarak dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkeleri arasında bulunan ABD asgari ücreti merak edilmeye başlandı. Refah yaşamı sayesinde ABD'de de yaşamak isteyen vatandaşlar için öncelikli olan durum ise ABD asgari ücret olmaktadır. Peki; Amerika'da asgari ücret ne kadar? Amerika 2021 güncel asgari ücret fiyatları...

AMERİKA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

ABD asgari ücret 7,25 USD/saat olarak bilinmektedir. Sözleşmeli işçiler için ise asgari ücret 15 USD/saat şeklindedir.

Türkiye'deki gibi aylık olacak şekilde değil saatlik olarak belirlenmektedir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde verilen ekonomi uygulaması olarak bilinen asgari ücret Amerika'da da standartlara uygun şekilde verilmektedir. Amerika'da asgari ücret için engelli işçiler, tam zamanlı olarak eğitim gören öğrenciler gibi vatandaşlar daha yüksek oranda ücret de almaktadır.

Almanya’da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Almanya 2020 güncel asgari ücret fiyatları!

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Amerika'da Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret
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