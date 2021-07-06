ONS altın başta olmak üzere altın çeşitlerinin canlı fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ONS altın haftaya yukarı yönlü hareket ile başlarken, 22 Ayar bilezik yüzde 0.84 yükseliş ile ikinci sırada yer alıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları da bugün hareketli bir fiyat grafiği izliyor. Peki, Kapalıçarşı, kuyumcular ve bankalardan alınan verilere göre, ONS, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Alış: 3.188,80
Satış: 3.251,60
Alış: 1.624,00
Satış: 1.652,00
Alış: 3.283,00
Satış: 3.354,00
Alış: 3.302,00
Satış: 3.352,00
Alış: 451,10
Satış: 482,55
Alış: 812,00
Satış: 826,00
Alış: 501,96
Satış: 501,79
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