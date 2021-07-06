ONS altın başta olmak üzere altın çeşitlerinin canlı fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ONS altın haftaya yukarı yönlü hareket ile başlarken, 22 Ayar bilezik yüzde 0.84 yükseliş ile ikinci sırada yer alıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları da bugün hareketli bir fiyat grafiği izliyor. Peki, Kapalıçarşı, kuyumcular ve bankalardan alınan verilere göre, ONS, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

6 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.188,80

Satış: 3.251,60

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.624,00

Satış: 1.652,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.283,00

Satış: 3.354,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.302,00

Satış: 3.352,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,10

Satış: 482,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 812,00

Satış: 826,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 501,96

Satış: 501,79

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ