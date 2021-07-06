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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı altın fiyatları gün ortasında yükselişte: Kuyumcularda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:21 Son Güncelleme: 6.7.2021 14:22

Canlı altın fiyatları gün ortasında yükselişte: Kuyumcularda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Canlı altın fiyatları gün ortasında yükselişte: Kuyumcularda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ortalama %0.70 yükeliş ile günü yarıladı. Altın alış ve satış işlemini banka hesapları ya da kuyumcular üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, canlı altın fiyatları ile dönemlik değişimleri araştırıyorlar. 6 Temmuz öğle saatleri itibarıyla Gram altın yüzde 0.77 yükseliş ile 503.02 TL alış fiyatından işlem görürken, çeyrek altın da yüzde 0.49 yükseliş ile önceki gün fiyatlarının üzerinde seyrediyor. A Para sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz canlı fiyat ve grafikler ile bugüne ait altın fiyatları haberimizde yer alıyor! İşte, haftanın ikinci işlem gününe ait 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram ve ONS altın fiyatları...

ONS altın başta olmak üzere altın çeşitlerinin canlı fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ONS altın haftaya yukarı yönlü hareket ile başlarken, 22 Ayar bilezik yüzde 0.84 yükseliş ile ikinci sırada yer alıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları da bugün hareketli bir fiyat grafiği izliyor. Peki, Kapalıçarşı, kuyumcular ve bankalardan alınan verilere göre, ONS, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

6 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.188,80

Satış: 3.251,60

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.624,00

Satış: 1.652,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.283,00

Satış: 3.354,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.302,00

Satış: 3.352,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,10

Satış: 482,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 812,00

Satış: 826,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 501,96

Satış: 501,79

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Canlı altın fiyatları gün ortasında yükselişte: Kuyumcularda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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