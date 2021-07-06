Türkiye
genelinde "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" başlatan AK Parti Kadın Kolları, yeni girişimci kadınlar için harekete geçti. Bugüne kadar yurt genelinde 13 il gezen kadın kolları şimdiye dek 4 bin kadına ulaştı. AK Parti Kadın Kolları'nın 81 ili gezip kadınlara hayallerini gerçekleştirebileceklerini anlatmayı amaçladığı programın son durağı Aydın
ve Denizli idi. Aydın'daki programda devlet kurumlarının desteği ile işlerini nasıl kurduklarını anlatan Nilüfer Özbaş
, Emine Doğan
, Yasemin Bozkurt
, Şeyma Özger
, Saniye Hişil, Şerife Atınç, Perihan Çelik, "Devletimiz bizi meslek sahibi yaptı. Çok mutluyuz. Hayatımız değişti. Allah razı olsun" dedi. Krediyi almadan önce ev hanımı olarak hayatlarını sürdürdüklerini belirten Emine Doğan, " Projeye dâhil olduktan sonra kendi emeğimiz ve çabalarımızla iş sahibi olduk. Evimize ve çevremize katkımız daha da arttı. Çok mutluyuz" diye konuştu.
AVRUPA VE AMERİKA'YA İHRACAT
Özlem Çınlar Erkuş, KOSGEB'ten lavanta bahçesine makine desteği alarak başladığı iş hayatı sayesinde şu an Kuveyt, Almanya, Amerika ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine ihracat yaptığını belirterek, "Artık hem ülkemize hem ailemize ekonomik alanda katkı sağlayabiliyorum" dedi. Hayvan çiftliği kurmak için makine ekipman desteği alan Zehra Kart da, "Kadın girişimcilerin önünü açtığı için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. Nergiz Poyraz- Seçilay Şibir ise "Evde yaptığımız pastaları satıyoruz" ifadelerini kullandı. Serpil Ergen ise, şunları anlattı: "Eşime destek olmak amacıyla plastik sera kurdum. Bana destek veren devletime çok teşekkür ederim."
DENİZLİ'DE İŞ VAR, İŞÇİ YOK
Denizli'de sanayi, hizmet ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 952 firma 2 bin 400 kişilik eleman alacağını duyurdu. Eleman ihtiyacı İŞKUR tarafından ilan edildi. Ancak 1 aydır yayında olan eleman ihtiyacına yeterli başvurunun yapılmadığı öğrenildi. İŞKUR internet sitesine verilen ilanlarda, satış temsilcisi, aşçı, ön muhasebe elemanı, kaynakçı, makineci gibi alanlarda eleman ihtiyacı olduğu bildirildi. İŞKUR yetkilileri, işçi bulmakta sıkıntı çekildiğini kaydetti.