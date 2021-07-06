Emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu!

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. 5 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce vatandaşı ilgilendiren ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Bu kapsamda "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı? Şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar ikinci kez 1100 TL'lik ikramiyesine kavuşacak. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

KABİNE SONRASI EMEKLİLERE MÜJDE GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 8,45 artış yapılacak."

ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.