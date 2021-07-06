Kim ne kadar maaş alacak? Temmuz ayı Memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu? İşte Memur emekli maaş zammı 2021 hesaplama tablosu!

Haziran ayı enflasyon oranının belirlenmesiyle beraber emekli memur maaş zammı hesaplama ekranı milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar Temmuz zammı sonrasında "Ne kadar maaş alacağım?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün merakla beklenen bu sorunun yanıtı memur emekli maaş zammı ile netlik kazanmıştı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 441,44 TL'ye varan bir artışın söz konusu olduğu beklentiler arasındaydı. Buna göre; memur ve emeklinin en düşük ve en yüksek yeni maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.



2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

İŞTE MEMUR MAAŞLARI ZAMMI TABLOSU

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

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Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

Haziran enflasyon sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor.

İŞTE OLASI TEMMUZ MAAŞLARI

TABAN AYLIKLAR

Mevcut: % 6.39 - % 7.67

Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

SOSYAL ÖDEMELER

Mevcut: % 6.39 - % 7.66

65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL

Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL

Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

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