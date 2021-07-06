Marble 2021’e katılmayan firmaların, 2022 yılı yer hakları korunacak

87 kişinin katıldığı Fuar Danışma kurulunda alınan kararlara uygun olarak fuarın açılacağını söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Danışma kurulu toplantısı sonrasında sektörümüzden gelen talepler doğrultusunda yaklaşık 2 aydan bu yana çalışmalarımız devam ediyor. 30 Haziran'da sektörü temsilen TÜMMER, TMD, EİB, İMİB Başkanları; İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve ekibi bir toplantı gerçekleştirdi ve sektörün Marble 2021 ile ilgili görüşlerini, taleplerini iletti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de destek vermesiyle Marble 2021'e katılmak istemeyen firmalarımızın, 2022 yılında mevcut yerlerinin korunacağı yönünde karar alındı."

ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Mevlüt Kaya, alınan kararların 2 Temmuz'da İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı başkanlığında, TÜMMER, TMD, EİB, İMİB başkanlarının da katılımıyla basına açık yapılan çevrimiçi toplantıda açıklandığını söyledi. Kaya, "Ulusal ve uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın ilk üç doğaltaş ve teknolojileri fuarı arasında yer alan ve 25-28 Ağustos'ta kapılarını 26'ıncı kez açacak olan Marble her yönü ile hazır. Katılımcı ve ziyaretçiler için salgın önlemleri alındı. Alım heyetleri için İZFAŞ ile birlikte İhracatçı Birliklerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu koşullara rağmen Marble 2021'e katılmayı tercih etmeyen firmaların 2022 yılı yer hakları korunacak" dedi.



BEKLENİLENDEN ÇOK DAHA VERİMLİ GEÇECEK



Kaya, "Son dönemlerde özellikle gelişmiş ülkelerden, işlenmiş doğal taşlarımıza olan talebin artması, aşılama sürecinin bu ülkelerde ve ülkemizde hız kazanması Marble 2021 katılımı için bizleri umutlandırıyor. Çin, ABD ve İtalya'da bu yıl içerisinde gerçekleşen, gerçekleşecek olan doğal taş fuarları da göz önüne alındığında doğal taşın ana vatanı olan Türkiye'de düzenlenecek olan Marble 2021 fuarının sektörümüze dinamizm katacağına, sektörümüz ve ülkemiz prestiji olan Marble 2021'e katılımın beklenilenden çok daha verimli geçeceğine olan inancımız tam." dedi.