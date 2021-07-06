"MTV ödemeleri ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere ilk taksit Ocak ayında yapılmıştı. Şimdi ise sırada Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödemeleri yer alacak. Bununla ilgili ise iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor ve bu durum aracın tescil tarihi ile aracın yaşı ve motor hacmine göre hesaplanıyor. Bu kapsamda; MTV 2. Taksit ödeme son günü ne zaman? Araç sınıflarına göre 2021 MTV ücretleri

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 2. taksit 31 Temmuz'da sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.