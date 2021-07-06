Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 502 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 814 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sıklıkla takip edilen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan uzun bir süredir inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel rakamlar giderek önem kazanıyor. Peki; 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı!