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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı açıklandı! Enflasyon oranı belli oldu!
Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:02 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:03

Son dakika haberi | Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı açıklandı! Enflasyon oranı belli oldu!

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu
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Son dakika... Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü bugün enflasyon rakamlarında oldu. Kıdem tazminatı tavanını da artıracak olan zamlarla ilgili beklenen rakamlar bugün itibarıyla açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasına göre maaşlarda belirleyici olan enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 17.53 gerçekleşirken memur ve emekli zammı belirlenmiş oldu.

Son dakika... Normalleşme süreci ve aşılamanın hızla devam etmesinin ekonomideki hareketliliği artırması beklenirken, gözler bugün açıklanacak haziran enflasyonuna çevrildi. Altı aylık enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin maaş ve aylıklarına yapılacak zamda belirleyici olacak, evde bakımdan kıdem tavanına kadar milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek. Beş aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkarken, haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 17.53 olarak açıklandı.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

TÜİK KRİTİK ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI

Enflasyon (TÜFE) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Haziran enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

MEMUR MAAŞLARI VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

Açıklanan son dakika verilerine göre memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

YENİ ZAMLAR VE MAAŞLAR KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamı işçi, memur ve emeklilerinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Haziran ayı başında açıklanan beş aylık enflasyon oranının yüzde 6.39 arttığı dikkate alındığında memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geliyor. Aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseliyor. Enflasyon oranındaki artışla birlikte çalışanların alacağı kıdem tazminatı miktarı da artacak.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

8.5 MİLYON İŞÇİ EMEKLİSİNE ZAMLI MAAŞ

Bu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Yaklaşık 8.5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da altı aylık enflasyon oranında zamlanacak. Bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

Zam görüşmelerinde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk altı aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek. Değerlendirmesinde, altı aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak. Zam pazarlığının temmuzun ortasında sonuçlanması bekleniyor

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE YATIYOR

Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak ödenecek. İkramiyelerin 12-18 Temmuz'da hesaplarda olması planlanıyor. Emeklilere ödenecek ikramiye 12.5 milyar lirayı bulacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

EMEKLİLER EZDİRİLMEDİ

İşçi, memur, esnaf emeklisinin mali ve sosyal hakları 2002'den bu yana sıçrama yaşadı. Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçti. Gelişme hızından pay alamayan 2 milyonun üzerinde emeklinin intibakı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, emeklilerin aylıklarında yapılan artışların enflasyon oranın oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3 bin 20 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde bin 357 arttı 2 bin 167 lira oldu" dedi.

Son dakika | Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı belli oldu

2002'DEN BU YANA ZAMLAR

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı nominal yüzde 702, reel yüzde 33 artırılarak 377 liradan 3 bin 20 liraya çıkarıldı. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında en düşük emekli aylığı reel yüzde 56 artırılarak 257 liradan 2 bin 420 liraya yükseldi. Esnaf ve diğer bağımsız çalışanlara reel bazda yüzde 141 oranında artırılarak 149 liradan 2 bin 167 liraya çıkarıldı. Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlara bağlanan en düşük emekli aylığı reel yüzde 332 arttırılarak 66 liradan bin 722 liraya yükseltildi.

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Son dakika haberi | Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı açıklandı! Enflasyon oranı belli oldu!
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