Su Abonelik Ücreti 2021 - Su Açtırma Bedeli Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Evinizde veya iş yerinizde suyun akması için öncelikle bu başvurunun yapılması gereklidir. Su abonelik başvurusu yaparak aboneliği başlattıktan sonra her ay kullandığınız suya göre bir fatura ödenir. Başvuru esnasında ise su abonelik başvuru ücreti ödenmektedir. Bu tutarı başvuru yapan her vatandaşın ödemesi zorunludur. Aksi takdirde abonelik işlemi yapılamamaktadır. Su abonelik başvuru ücreti ne kadar sorusu da bu noktada en çok merak edilen konuların başında yer alır. Peki, 2021 su abonelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte tüm ayrıntılar…

SU ABONELİK BAŞVURU ÜCRETİ

Su aboneliğine başvuru yapmak için yola koyulmadan önce yanınızda bazı evraklar bulundurmanız gerekir. Bu evraklar olmadan abonelik başvurusu işlemini gerçekleştiremezsiniz. Aşağıda yer alan evraklar ile yaptığınız başvuru sonrasında sizden belli bir tutarı ödemeniz istenir. Bu tutar genellikle aylık su faturalarınıza yansıtılarak ödenir.

Su aboneliği başvuru ücreti 2021 yılı için 196,50 TL olarak belirlenmiştir.

Konut aboneliği için gerekli belgeler şöyle;

T.C. Kimlik Belgesi

Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

135 TL Teminat Bedeli

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskan Belgesi

İş yeri aboneliği için gerekli belgeler;

T.C. Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 363 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi

Elektrik Abonelik Ücreti 2021 - Elektrik Açtırma Bedeli Abone Ücreti Ne Kadar?