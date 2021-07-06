Temmuz ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Temmuz maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Emekli maaşları için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor. Dün açıklanan enflasyon verileri ile belirlenen emekli maaşı zam oranı, bu ay yatacak maaşlara yansıyacak. Zamlı maaşlar ile birlikte emekli bayram ikramiyesi de emekli hesaplarına yatacak. Bu nedenle de "emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu da emekliler tarafından araştırılıyor. Paylaşılan son resmi açıklamalara göre, emekli ikramiyeleri bu yıl ne zaman yatacak? İşte, 2021 emekli ikramiyesi kurban bayramı ödemeleri hakkında detaylar ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?" sorusunun cevabı.

GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.