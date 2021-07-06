Türkiye'nin AB'ye ihracatı yılın ilk yarısında 40 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 75 milyar 59 milyon 271 bin dolardan 104 milyar 982 milyon 69 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 40 milyar 857 milyon 72 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ilk altı ayında Avrupa Birliği ülkelerine en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri ve çelik ihracatı yapıldı.

Avrupa Birliği ülkelerine ocak-haziran döneminde yapılan ihracatta otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri ve çelik ihracatının payı yüzde 57 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine 9 milyar 521 milyon 688 bin dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleşirken, 5 milyar 652 milyon 847 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 4 milyar 773 milyon 582 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ve 3 milyar 270 milyon 73 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk altı ayında yüzde 38,92 oldu. Türkiye, söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla dış satımını Almanya'ya yaptı.

Almanya'ya yapılan ihracat haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artarak 1 milyar 177 milyon 488 bin dolardan 1 milyar 568 milyon 506 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya en fazla ihracat ocak-haziran döneminde İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 2 milyar 823 milyon 704 bin dolardan 3 milyar 706 milyon 572 bin dolara yükseldi.

"EN BÜYÜK PAZARIMIZ OLAN AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACATIMIZ DAHA DA ARTACAK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, haziran ayında, en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatın yüzde 49,4 artışla, 8,2 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,7 pay aldığını söyledi.

Gülle, "AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, haziran ayı ihracatımızdaki payı yüzde 56,3 oldu. 226 ülke ve bölgede bayrağımızı dalgalandırdığımız İlk 6 ayda Avrupa Birliği'ne yüzde 42,4 artışla 43,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Her bir sektörde, ihraç mallara talep artarken Türkiye markasının daha da güçlendiğini aktaran Gülle, "Avrupa başta olmak üzere kısıtlamaların uzatıldığı veya artırıldığı aylarda ihracatımızdaki artış, hep vurguladığımız gibi Türkiye'nin artık tedarikte güvenli bir liman olduğunun göstergesi oldu." dedi.

Gülle, Türkiye'nin sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği, gelişmiş yan sanayi, esnek ve hızlı üretim yapısı, ürün standartlarında AB ile uyumu, güçlü lojistik hizmetler, yüksek liman ve taşımacılık kapasitesi, gelişmiş ihracat finansman olanakları ile ön plana çıktığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabilmektedir. Bakanımız Mehmet Muş, son dönemde Avrupa Birliği temsilcileri ile ihracatımızın geleceğini etkileyecek, kritik öneme sahip görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye-Avrupa Birliği pozitif gündeminin ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularının ele alındığı görüşmeler neticesinde, inşallah en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız daha da artacaktır."