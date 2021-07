Türkiye’yi korsanlar bastı!

Türkiye'de şehir için yaşanan korsan araç kabusu şehirlerarasına da sıçradı. Korsan taksiler şehirlerarası yollarda adeta cirit atıyor. Eskiden daha çok tatil yörelerinde rastlanan korsan taksiler, şimdi İzmir'den Erzurum 'a, Kars'tan Samsun'a kadar her yere yolcu taşımaya soyunup uçak ve otobüse rakip oluyor. Emniyet'in rakamlarına göre, İstanbul 'da ayda 600 korsan araç bağlanıyor. Üstelik, araçlara 6.700 TL ceza kesiliyor. İçindeki yolcu da cezadan nasibini alıyor. Ancak cezaya rağmen korsan taksiler bir kılıfını bulup yoluna devam ediyor.İnternette arama motoruna girdiğinizde önünüze yüzlerce korsan taksi numarası çıkıyor. Bunlardan birkaç tanesini müşteri gibi aradık. Kimine Bodrum 'a, kimine Çeşme 'ye, kimine de Erzurum'a gitmek istediğimizi söyledik. Hepsinin cevabı "Türkiye'nin her yerine ulaşım sağlıyoruz" oldu. Fiyat pazarlığı yapmak isteyince, "Bayram öncesinde çok yoğunuz. Fiyatlarda pazarlık yapamayız. Hatta rezervasyon yaptırmalısınız" dediler. Neon Korsan Taksi durağında telefonumuzu bir kadın açtı. Bodrum-Çeşme'ye gitmek istediğimizi belirtip, fiyat istedik. Türkiye'nin her yerine hizmet verdiklerini hatta özellikle kadın yolcular için kadın şoför temin edebileceklerini söyledi. İstanbul-Bodrum için 2.000 TL, İstanbul-Çeşme için 1.600 TL, İstanbul-Kuşadası için ise 1.500 TL fiyat verdi. Temmuzda tatil beldelerine çok yoğun bir seyahat trafiğinin oluştuğunu anlatan durak görevlisi, bayram öncesinde rezervasyon yaptırmamızı önerdi. GOP Korsan Taksi ise Türkiye'nin her yerine ulaşım sağladıklarının altını çizdi. "Geçen hafta Samsun'a aracım gitti. Iğdır'a dahi gideriz" diyen duraktaki görevli, olası bir polis kontrolünde nasıl konuşmamız gerektiği yönünde de şöyle bilgi verdi: "Şehirlerarasında yandaki yolcuyu pek sormazlar ama sorarlarsa 'arkadaşız, tatile gidiyoruz' dersiniz. Bir sıkıntı olmaz."Korsan taksi çalışanlarının verdiği bilgiye göre, ücret kilometre üzerine belirleniyor. Yakın mesafede müşteriden kilometrede 2.5 TL isteniyor. Uzak mesafede ise bu rakam 2.40- 2.30 TL'ye düşüyor. Korsan taksi hizmeti veren duraklar bayram gibi özel günlerde ise fiyatları sabit tutuyor. O dönemlerde talep yoğun olduğu için müşteriden kilometre başına 2.5 TL isteniyor. Bu yıl uçak fiyatlarının artması ve pandemi nedeniyle vatandaşların otobüslere ilgisinin azalması nedeniyle şehirlerarası korsan taksilere talep iyice patlamış durumda.Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ayda ortalama 600 korsan araç yakalanıyor. Şehir içi araçları bağlama yetkisinin emniyette olduğunu anlatan yetkililer, ancak şehirlerarasında sadece ceza yazılabildiğini, aracın bağlanamadığını aktarıyor. Yetkililer, "Bugün vatandaşlar korsan taksiye internet üzerinden çok kolay ulaşabiliyor. Biz her gün aracı bağlasak da bunların sayısı asla bitmiyor. İnternetteki korsan siteler engellenmeli" diyor.Korsan taşımacılık yapanlara 1.339 liradan 6 bin 700 liraya kadar idari para cezası kesiliyor. Ayrıca araç iki ay bağlanıp, trafikten men ediliyor, sürücünün ehliyetine de 20 puan ceza yazılıyor. Korsan taksi ile yolculuk yapanlara ise 446 TL para cezası kesiliyor. İstanbul Emniyeti'nin raporlarına göre yaklaşık 6 bin araç korsan taşımacılık yapıyor. Ancak tespit edilemeyenlerle birlikte bu sayı 15-20 bini buluyor. Korsan taksicilik nedeniyle devletin yıllık 250 milyon TL'ye yakın vergi kaybı olduğu öngörülüyor.Günay Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Günay, yeterli denetim yapılamadığı için korsan araçların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Günay, "5 bin TL maaş ve sigortayla şoför bulamıyoruz. Şoförler bize, 'Korsanla masraflar çıkınca günlük 500 TL kazanıyorum' diyor. Vergisi, sigortası yok. Biz kanunen 8 saati aşamıyoruz. Onlar 7/24 çalışıyor. Bu trafik kazası riskini artırıyor. İşimizi legal yaparak yanlış mı yapıyoruz?" dedi.TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, korsan taşımacılığın pandemi döneminde altın çağını yaşadığını belirterek, "İnsanlar korsan araca yöneldi. Ancak burada risk daha yüksek, farkından değiller. Bir kaza durumunda herhangi bir sigortaları yok. Bizim şoförlerimize sürekli korona testi yapılıyor. Ancak korsan şoförlere bir test yok" dedi. Korsan araç sayısının her yıl arttığını anlatan Yıldırım, bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde çok büyük sorunlara yol açacağına dikkat çekti.