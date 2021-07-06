Türkiye’yi korsanlar bastı!

Giriş Tarihi: 6.7.2021

Korsan taksiler işi büyüttü. Türkiye’nin her yerine taşıma yapıp, kilometre başına ise 2.5 TL ücret istiyorlar. Ayda 600 araç bağlayan emniyet yetkilileri uyarıyor: Araca 6.700, yolcuya 446 TL ceza var