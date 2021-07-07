500 büyük sanayi kuruluşu içinde 15 firma Adana’dan

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçlarında 15 sanayi firmasının listeye girdiğini belirtti. İkinci 500'deki firma sayısının 12'den 15'e yükseldiğini belirten ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, "Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinde ödün vermeden çalışmalarına devam ederek ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşlu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı kutluyorum. Önümüzdeki yıllar bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyorum" dedi.

"ÜMİT VERİCİ"

İlk 1000 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan Adana merkezli firma sayısının 25 olduğunu dile getiren Kıvanç, "İSO tarafından açıklanan tabloya baktığımızda ilk 1000'de yer alan firma sayımız geçen yıla göre değişmedi. Adana'nın mevcut potansiyeli bu sayı değil. Pandeminin yaratmış olduğu zorluklara rağmen firmaların 2020 yılında kent sanayisini daha ileri seviyelere taşımak için gayret gösteriyor olması ümit veri" diye konuştu.