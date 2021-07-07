Alman ZDF'den dünya devine "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor

"TÜRKİYE'NİN DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİ VAR"

Haberde, Türkiye'nin üretim ve proje için çok uygun bir yer olduğu kaydedilirken "Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Özellikle Almanya'dan birçok üretici, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında üretim yapıyor... Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteme hedefini doğrulamıştı." yorumu yapıldı