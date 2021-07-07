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Giriş Tarihi: 7.7.2021 13:38

Alman ZDF'den dünya devine "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor

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Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Son dakika... Alman Televizyonu, TOGG haberinde Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine vurgu yaptı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobillere Alman basınında geniş yer verildi.

Alman Televizyon Kanalı ZDF, "Türkiye'nin Otomobili, Tesla ve Volkswagen'e rakip mi?" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine dikkati çekerken Türk üretimi elektrikli SUV modelinin gelecek yılın sonunda banttan ineceğine vurgu yaptı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Haberde, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın, "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

AKILLI TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

Karakaş'ın "Yalnızca elektrikle çalışan değil, aynı zamanda evdeki akıllı telefonlardan akıllı kahve makinelerine kadar bir uygulama aracılığıyla diğer bileşenlerle dijital olarak ağa bağlanabilen bir otomobilin prototipini gururla sundukları" şeklindeki sözlerine yer verilen haberde teknolojik olarak güncel bir ürünle ulusal ve uluslararası pazarın fethedilmek istendiğine vurgu yapıldı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

PAZARDA ÖNEMLİ BİR RAKİP

Otomobilin projesinde tüketicilerin istek ve beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığının hatırlatıldığı haberde, TOGG'un e-mobil pazarında bir devrim vadettiği, segmentindeki pazar payında da önemli bir rakip olarak ortaya çıkacağına dikkat çekildi

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

"TÜRKİYE'NİN DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİ VAR"

Haberde, Türkiye'nin üretim ve proje için çok uygun bir yer olduğu kaydedilirken "Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Özellikle Almanya'dan birçok üretici, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında üretim yapıyor... Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteme hedefini doğrulamıştı." yorumu yapıldı

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Türkiye'nin otomotiv ihraç merkezi olduğu belirtilen haberde, Türkiye'de üretilen araçların yüzde 80'inin yurt dışına teslim edildiği, Türkiye'de iyi eğitilmiş kalifiye elemanların bulunduğu, işçilik maliyetlerinin de düşük olduğu belirtildi.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2022 yılına kadar kendi elektrikli otomobilini yapacağını duyurduğun hatırlatıldığı haberde " Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteğini teyit etti." ifadesi de yer aldı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Haberde, Karakaş'ın 27 yıl boyunca Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalıştığına ve Türkiye'ye dönmeden önce Alman şirketin toptan satış bölümünün başında olduğu bilgisi yer aldı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

MERCEDES VE VOLKSWAGEN'İN TASARIMLARINI YAPAN İSİM TRANSFER EDİLDİ

Mercedes ve Volkswagen modelleri için tasarımlar yapan Murat Günak'ın da baş tasarımcı olarak işe alındığına dikkati çekildi.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Karakaş'ın, "Ben mühendisim. Sıfırdan bir şeyler yapmak her zaman hayalimdi." değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen haberde, Karakaş'ın bu hayalini Türkiye'de gerçekleştirmek istediğine yer verildi.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Ekibin yüksek motivasyonla çalıştığını belirten Karakaş, "Her taraftan destek alıyoruz. Sadece yatırımcılardan değil, devletten ve Türk basınından da destek alıyoruz" ifadesini kullandığını aktarıldı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Haberde, iki yıl sonra modern Türkiye'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlanacağına işaret edilerek. "O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünün zirvesinde kendisini göstermek istiyor. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil bunun için güzel bir örnek olabilir" değerlendirmesi yapıldı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

"Business Insider" adlı internet sayfası da haberinde, "Business Insider Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni ziyaret etti: TOGG patronu Karakaş, Erdoğan'ın elektrikli-otomobil hayali üzerinde böyle çalışıyor" başlığını kullandı.

Alman ZDF'den dünya devine Yerli otomobil göndermesi: Rakibi geliyor

Karakaş'ın Türkiye'nin 60 yıllık otomotiv deneyimini bir "mobilite ekosistemine" dönüştürmek istediğine yer verildi. TOGG'un da tanıtıldığı haberde, ilk Türk elektrikli otomobilini piyasaya sürmek için Türkiye'de altı şirketin güçlerini birleştirdiği, şu anda 400 mühendis çalıştığını ve projeye 3,3 milyar avro yatırım yapmak istendiği kaydedildi.

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Alman ZDF'den dünya devine "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor
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