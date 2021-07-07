Ankara-İstanbul YHT 10 Temmuz’da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankaraİstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin başlayacağını belirterek, "Bu tren sadece Eskişehir
ve İstanbul
-Pendik
'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak" dedi. Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu: "Günlük sefer sayıları Ankara-İstanbul hattında 10'dan 14'e, Konya
-İstanbul hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı."