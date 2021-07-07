Araç Muayene Gecikme Cezası 2021 - Araç Muayene Cezası Affı Var Mı?

Aracınızın muayene tarihi, muayene gelmiş olduğunuz tarih üzerinden hesaplanır. Ruhsatınıza muayene tarihinizin işlenmesi de aynı şekilde gerçekleşmektedir. Sürücülerin talebine göre de, muayene tarihi gelmeden de TÜVTÜRK istasyonlarından randevu alınabilir ve araç muayene işlemleri yaptırılabilir. Muayenesi yapılan araçların, muayeneden geçemediği durumlar olabilmektedir. Böyle bir durumda aracın eksiklerini tamamlayıp 1 ay içerisinde tekrar muayeneye götürülmesi gereklidir. Ücretsiz muayene tekrarı hakkı için muayenenin yapıldığı aynı istasyona gitmek zorunludur. 1 aylık süreyi geçirdikten sonra giderseniz, ücretsiz muayene hakkınızı kaybedersiniz ve yeniden ücretli genel muayene yapmak zorunda kalırsınız.

2020 araç muayene periyodları nasıl?

Araç muayene gecikme cezası almamak için muayene periyodlarının bilinmesi ve kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Araç cinslerine göre muayene periyodları şu şekildedir:

Şahsi / resmi otomobiller ve her türlü römorkları: ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir muayene edilmesi zorunludur.

Diğer motorlu araçlar: ilk 1 yaş ve sonrası yılda 1 muayene edilmesi zorunludur. (otobüs, kamyon, taksi gibi ticari araçlar bu gruptadır.)

İki ve ya üç tekerlekli araçlar: ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir muayene edilmesi zorunludur.

Lastik tekerlekli traktör: ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilmesi zorunludur.

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Araç muayene gecikme cezası ne kadar?

Araç muayene ücretleri, her yıl Aralık ayında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda tarife edilmektedir. Muayene süresi geçen (TÜVTÜRK gecikme) araçlardan, muayene geçerlilik tarihlerinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır. Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her 1 ay için muayene ücretinin %5'i şeklinde hesaplanmaktadır. Bu tutarlar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılır. Örneğin normalde 100 TL olan ücret, son kontrol tarihinden 20 gün sonra istasyona götürülmesi durumunda 1 aylık gecikme cezası uygulanır ve cezanız ile birlikte ödemeniz gereken tutar +5 TL ile 105 TL olacaktır.

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir zaman sonrasında tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan yalnızca trafikten çekildikleri ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin netliği kanıtlanamadığı durumlarda ise 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedeli tahsil edilmektedir.

Araç muayene gecikme cezası hesaplama nasıl yapılır?

Araç muayenenizi geciktirdiyseniz ve gecikme bedelini öğrenmek istiyorsanız işlemlerinizi internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.tuvturk.com.tr/gecikme-bedeli.aspx İlk olarak bu linke tıklayarak TÜVTÜRK'ün internet adresine gidiniz. Ardından ilgili boşluğa 'aracın cinsi', 'muayeneye gideceği tarih' ve 'son muayene geçerlilik tarihi' bilgilerini doldurunuz. 'Sorgula' butonuna tıkladığınız zaman sorguladığınız aracın muayene ücretini, varsa gecikme cezasını ve toplam yapmanız gereken ödemeyi göreceksiniz.

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