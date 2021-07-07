Başkan Erdoğan'ın katılımıyla TOKİ 1 milyonuncu konut teslim edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Sincan'da TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapaacak.

Törende Giresun-Bulancak, Denizli- Bozkurt, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası, Burdur-Karamanlı ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...