Dünya’nın en güvenli süt ürünü Bursa’da üretildi

Mustafakemalpaşa İlçesi'nde kurulu olan MBH Milk Academy, bu yıl 7'incisi düzenlenen ve 25 ülkeden 222 firmanın boy gösterdiği Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri yarışmasında en iyi süt ürünü kategorisinde finale kalma başarısını gösterdi. İngiltere merkezli ve dünyada süt ürünleri alanında saygın bir araştırma kurumunun düzenlediği yarışmada sektörlerinde uzman farklı ülkelerden 12 jüri üyesi toplam 20 kategoride ürünleri değerlendirdi.

MBH Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Akyürek ve Mehmet Yıldırım, süt endüstrisine yapılan katkıların değerlendirildiği böylesine saygın uluslararası bir yarışmada, öncelikle bir Türk markası olarak ödül aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kalitesi ve lezzeti ile bilinen Türkiye'nin süt ürünlerinin yurt dışında yenilikçiliği ile ön plana çıkmasının gurur verici olduğunu belirten Mehmet Yıldırım, "Türk süt ürünleri sektörünün teknolojik üstünlüğünü ve üretim kalitesini göstermek, markalarımızın dünyadaki bilinirliğini artırmak için bu tür yarışmalara katılmak gerektiğini düşünüyorum. Son 12 aya baktığımızda, bir önceki yıla kıyasla Türk süt ürünleri ihracatında yüzde 15.8 oranında bir artış söz konusu. Bu demektir ki, her geçen gün dünyada Türk süt ürünlerine talep artıyor. Elbette bunda ileri teknoloji ile donatılmış fabrikalarımızda, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen lezzetli, sağlıklı ve inovatif ürünlerimizin payı çok büyük" dedi.



PANDEMİDEN ZARAR DEĞİL YARAR GÖRDÜ



Pandeminin, tüm dünyada sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen gıda talebini artırdığına dikkat çeken Mehmet Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Süt ürünleri, salgın hastalıklara karşı bağışıklığımızı artıran, sağlığımız için mutlaka tüketilmesi gereken ürünlerden. Dünya pazarındaki payımızı artırmak için inovatif, markalaşmış ürünlerle yurt dışında var olmalıyız. Hedefimiz, katma değeri yüksek, markalaşmış ürünlerle ihracatımızı artırarak, daha fazla ülkenin lezzetli, sağlıklı Türk süt ürünlerine ulaşmasını sağlamak. Aldığımız ödül de, bu hedefte ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu."



FİNALE BU ÖZELLİKLERİYLE KALDI



Finale Kalan ürün hakkında bilgiler veren Firma ortağı Ali Ulvi Akyürek, "Al Nutrica Organic Lactose Free Labneh Mixed Fruit'in organik ve laktozsuz bir ürün olması özelliğiyle, süt şekeri olan laktoza ve diğer alerjenlere karşı hassasiyeti olan kişilerde güvenle kullanılabilir. A ve D vitaminleri ile zenginleştirilmiş bir üründür. Organik olmayan sütle üretilen bir ürünle kıyaslandığında içerisinde daha fazla mineraller, antioksidanlar, E vitamini ve selenyum bulunmaktadır. Organik meyveler ile tatlandırılarak çocukların severek tüketeceği bir ürün olarak geliştirilmiştir ve ilave şeker içermez" dedi.