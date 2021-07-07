Emekli ikramiyeleri için geri sayım! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para ve zamlı mı yatacak?

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç para ve zamlı mı yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl iki dini bayram öncesinde ikramiye alıyor. Ramazan bayramında bu yıl zamlı ikramiyesine kavuşan emekliler, gözlerini Kurban Bayramı ikramiyelerine çevirdi. Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıkladı: ''Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.''

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı arefesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek.