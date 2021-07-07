Garajda iki mucit hikâyesi hayal oldu

Rekabet Kurumu
Başkanı Birol Küle
, özellikle son 10 yılda dijitalleşmenin geleneksel pazarlar da dahil, geniş bir ekosistemde rekabet kısıtları sergileyebildiğini belirterek, "Nasıl ki piyasalar kusursuz değilse dijitalleşme ile şekillenen piyasalar da belli aksaklıklar barındırabilmektedir" dedi. Küle, "e-Pazaryeri Sektör Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin ulaştığı boyuta dikkati çekti. Küle, özellikle son yıllarda, inovasyonla karakterize olması gereken dijital piyasalardaki katılığın, tüm otoritelerin dikkatini çektiğini belirterek, "Garajda iki mucit" hikâyesinin gittikçe hayal haline geldiğini söyledi. Çalıştayda "e-Pazaryerleri Sektör İncelemesi Ön Raporu"na ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, elektronik alışverişte kadınların tercihi moda ürünlerinden yana olurken erkekler elektronik ürünleri yüksek oranda tercih ediyor. Tüketicilerin, kategoriden bağımsız olarak en sık tercih ettikleri e-pazaryerlerinin ise Trendyol
, Hepsiburada
ve Gittigidiyor olduğu belirlendi. Cep telefonlarına indirilen e-pazaryeri uygulamalarında da ilk üç sırayı bu uygulamaların aldığı görüldü.