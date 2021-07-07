Şase Sorgulama - Motor Şase Numarası İle Araç Hasar Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sıfır araçların ÖTV indiriminin kaldırılmasıyla birlikte 2.el araçlara rağbet günümüzde artmış durumda. Ancak hasar kaydı sorgulanmadan alınan araçların sonucu maalesef hüsran olabiliyor. Bu tür durumlardan korunabilmek için yapmanız gereken işlemler oldukça basittir. Çünkü sorgulama işleminizi yapacağınız birden fazla yol var.

Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet ile sorgulama: 'İnternetten araç hasar kaydı sorgulama' işlemlerinizi yapacağınız yöntemlerden biri e-devlet sistemini kullanmaktır. www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapınız. E-hizmetler bölümüne 'Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama' yazarak aratınız. Daha sonra önünüzde açılan ekrana sorgulamasını yapmak istediğiniz araca ait istenilen bilgileri yazmalısınız. Böylelikle ücretsiz bir şekilde hasar kaydına ulaşmış olacaksınız.

Plaka ile sorgulama: Plakadan hasar sorgulama işlemlerinizi telefonunuzdan sms göndererek halledebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz operatörünüz üzerinden, (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) plakanızı yazarak 5664'e SMS göndermeniz yeterlidir. 'SMS ile hasar kaydı sorgulama' işlemi oldukça kolaydır. Ayrıca plakadan araç parça değişim işlemlerini sorgulamak istiyorsanız 'parca' boşluk bırakın 'plakanızı yazın' boşluk bırakın ve 'hasar tarihinizi' yazın. Aynı şekilde 5664'e bu SMS i gönderdiğinizde araç plakası değişmiş olsa bile, sorgulattığınız aracın eski hasar bilgilerine ulaşabileceksiniz. Her SMS sorgulaması için kullandığınız operatör fark etmeden 8,50 TL ücret alınmaktadır.

Şase numarası ile sorgulama: 'Şaseden hasar sorgulama' için 'HASAR' yazıp boşluk bırakıp 'S' yazıp 'ŞASE NUMARASI' girilir ve 5664'e SMS atılır. Yani hasar ve şase numaranız arası 's' harfi yazmalısınız.

Plakadan yapacağınız sorgulamalar ile, aracın geçmişte kazaya karışıp karışmadığını ve bu kazaların tutanak bilgilerine, kazanın boyutunu ve geçirdiği servis süreçlerini, aracın değişen parçaları olup olmadığını ve bu parçaların orijinal olup olmadığını, araç sigorta poliçe bilgilerini, aracın kaç kez el değiştirdiğini ve aracın olası bir kaza veya hasar durumunda tazminatı ödeyecek şirket bilgilerine kadar pek çok farklı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çağrı merkezi ile sorgulama: 11890 çağrı merkezini arayarak ilgilendiğiniz aracın kaza geçmişini, kaza tarihlerini, kaza nedenini ve hasar tutarlarını öğrenebilirsiniz. Müşteri temsilcisine vermeniz gereken bilgiler şunlardır; araç plakası ve şase numarası. Görüşme sonrası bilgiler tarafınıza hem sözlü iletilir, hem de SMS olarak numaranıza gönderilir. Çağrı merkezi hizmetinin ücreti dakika için 4,25 TL'dir. Görüşmeniz yaklaşık 2 dakika sürecektir.

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Önemli not

Dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Hasar sorgulama işlemlerinde sunulan bilgiler 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Edindiğiniz hasar bilgilerinde cam hasar ödeme bilgileri yoktur.

Sigorta şirketi kanalıyla yapılmayan hasar onarımları bu sistemde kayıtlı değildir. Ayrıca SMS yoluyla yaptığınız sorgulamalarda aldığınız cevaplar merkez kayıtlarına girilir ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bu cevaplarla ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez. Cevaplarda herhangi bir hata varsa SBM sorumlu tutulamaz.

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