İstanbul-Ankara arası yolculuk kısalacak! 10 Temmuz'da başlıyor

"YHT SEFERLERİNİN ARTIRILMASIYLA 16 BİN 92 İLAVE KAPASİTE SAĞLANDI"

Karaismailoğlu, yolcu yoğunluğunun bayram tatilinin uzun olması nedeniyle önemli oranda artmasını beklediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart 2020'den beri seyahat ve diğer kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu bayramda, hem kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hem okulların tatil olması hem de yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla şehirler arası seyahatler önemli oranda yoğunlaşacaktır. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlandı."