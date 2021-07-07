İstanbul Havalimanı’nın sağlık akreditasyonu yenilendi

Uluslararası Havalimanları Konseyi
(ACI) tarafından geçen yıl temmuzda başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifimasını dünyada alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı. 5 farklı başlıkta, 72 soru ve toplam 134 alt madde denetiminden eksiksiz geçen İstanbul Havalimanı, Türkiye
ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. İGA Havalimanı İşletmesi
İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu
, "Bu sertifika ile sağlık alanında hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki sürdürülebilirliği de sağlamış olduk" şeklinde konuştu.