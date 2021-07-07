Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı’nın sağlık akreditasyonu yenilendi
Giriş Tarihi: 7.7.2021

İstanbul Havalimanı’nın sağlık akreditasyonu yenilendi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nın sağlık akreditasyonu yenilendi
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından geçen yıl temmuzda başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifimasını dünyada alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı. 5 farklı başlıkta, 72 soru ve toplam 134 alt madde denetiminden eksiksiz geçen İstanbul Havalimanı, Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Bu sertifika ile sağlık alanında hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki sürdürülebilirliği de sağlamış olduk" şeklinde konuştu.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı’nın sağlık akreditasyonu yenilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA