İstanbul ve İzmir arasında yeni uygulama: Sürücülere kolaylık sağlayacak

Bu durumla ilgili son dönemde yoğun şikayetler aldıklarını ve yeni uygulamanın, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığına dikkati çeken Omurtak, şunları kaydetti:

"Sistem, öncelikle geçişini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapmak isteyen sürücüleri nakit gişelerine yönlendirerek, HGS-OGS gişelerini sadece etiket sahibi sürücülerin kullanmasını sağlamaktadır. HGS-OGS gişelerinde ödemenin alınamadığı durumlarda ise sürücüler, geçişin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için butona basıp 'ihlalli geçiş bildirim formu'nu alacak, bariyer açılacak ve bildirimde yazan yönlendirmeler ile geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebilecek.

Bu uygulamayla, sürücülerin yüzde 80'i gişe sahalarında beklemeden geçişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahip olacak. Gişelerde bekleme olmayacağı için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanarak çevre kirlenmesine karşı da olumlu bir katkı sunulacaktır. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ olarak bu yeni uygulamayla amacımız, işletmemiz süresince İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacak milyonlarca sürücülerimizin beklemeden hızlı bir şekilde gişelerden geçişini sağlayarak memnuniyet ve konforu en üst noktaya taşımaktır."