Öğretmen atamaları il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmen il içi okul değiştirme başvurusu başlıyor!

Öğretmenler için il içi yer değiştirme başvuruları başlıyor. İsteğe bağlı ya da zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştrime taleplerini, il içi yer değiştirme başvuru tarihlerinde oluşturabilecek. Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arayan öğretmenler, MEB takvimini arşatırıyor. Peki, MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Öğretmen atamaları il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin detaylar...

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 08-14 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İller arası isteğe bağlı veya zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.