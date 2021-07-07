Son dakika: Altın fiyatları kritik seviyede! 8 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugünde devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin lira civarında işlem görüyor. Peki Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları son dakika

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,50

SATIŞ: 484,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.293,00

SATIŞ: 3.363,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.222,94

SATIŞ: 3.285,64

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.625,00

SATIŞ: 1.654,00

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